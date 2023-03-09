بايدن ينوي فرض ضرائب إضافية على أصحاب المليارات والشركات الكبرى

اقترح الرئيس الأمريكي جو بايدن فرض ضرائب إضافية على أصحاب المليارات والشركات الكبرى في الولايات المتحدة.

كما اقترح زيادة الضرائب على الشركات بنحو 3 أضعاف في موازنته الجديدة المقترحة والتي من شبه المؤكد أن الجمهوريين في الكونغرس سيرفضونها.

وقال البيت الأبيض في بيان، إن بايدن يريد فرض ضريبة نسبتها بالحد الأدنى 25 بالمئة على أغنى الأغنياء الأمريكيين.

أما الضرائب المفروضة على الشركات فيعتزم رفعها إلى 28 بالمئة، بما يلغي إعفاءات ضريبية كبرى طبّقت إبان عهد الرئيس السابق دونالد ترامب، بحسب الرئاسة الأمريكية.

المصدر: أ ف ب