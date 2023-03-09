لمواجهة الصين في 5 سنوات.. البنتاغون يطلب حوالي 88 مليار دولار لقوات المحيط الهادئ

طلب البنتاغون من الكونغرس تمويلا كبيرا لقوات المحيط الهادئ لسنة 2024 بحوالي 15.3 مليار دولار، وبواقع أكثر من ضعف ما طلبه لعام 2022 بقيمة 71.8 مليار للسنوات الأربع التالية.

وذكرت صحيفة "بوليتيكو" ذلك نقلا عن تقرير حول تقييم مستقل لاحتياجات قيادة القوات المسلحة الأمريكية لمنطقة المحيطين الهندي والهادئ، أشار التقرير إلى أن "البنتاغون يطلب من الكونغرس زيادة التمويل بشكل كبير للوجود العسكري الأمريكي في منطقة المحيط الهادئ، الأمر الذي يدلّل على الشعور والإلحاح المتزايد عند إدارة (الرئيس الأمريكي جو) بايدن لمواجهة السلوك العدواني للصين في المنطقة".

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ولفت التقرير أيضا إلى أنه من خلال هذا التمويل، "سيتم شراء منظومات دفاع صاروخية وأنظمة رادار وأجهزة استشعار فضائية، فضلا عن توسيع برامج التدريبات والمناورات."

وبيّن التقرير أيضا أن معظم الأموال المطلوبة، 10.8 مليار دولار، ستكون مخصّصة لمنظومات الرادار والدفاع في منطقة جزيرة غوام، و 1.1 مليار دولار أخرى للتقنيات الحديثة كالذكاء الاصطناعي، بالإضافة إلى 2.3 مليار دولار لتشييد أبنية عسكرية وللخدمات الهندسية، وكذلك 696 مليون لمشروعات تبادل المعلومات مع الحلفاء، و373 مليون أخرى لاحتياجات القوى العاملة.

المصدر: نوفوستي