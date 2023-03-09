سياسي بلغاري ينزع العلم الأوكراني عن شرفة بلدية صوفيا

ذكرت صحيفة "فاكتي" أن عضو حزب "مير" البلغاري، أتاناس شتيفانوف، نزع العلم الأوكراني عن واجهة مبنى البلدية في العاصمة صوفيا ورماه إلى الشارع.

وبحسب الصحيفة، توجّه السياسي إلى مكتب العمدة يوردانكا فانديكوفا من أجل تهنئتها بمناسبة اليوم العالمي للمرأة في 8 مارس، وقام بالخروج بعد ذلك إلى شرفة قاعة البلدية وانتزع العلم الأوكرانية وألقى به إلى الشارع.

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وعلى أثر ذلك، تم اعتقال شتيفانوف، ولكن سرعان ما تم إطلاق سراحه بسبب الحصانة التي يتمتع بها.

يشار إلى أنه في يناير الماضي، كتبت صحيفة Welt أن صوفيا بدأت بشكل سرّي، تزويد كييف بكمية كبيرة من الذخيرة ووقود الديزل منذ الربيع الماضي.

هذا وحتى ذلك الحين، كانت كل من بلغاريا وهنغاريا تعتبران الدولتين الوحيدتين - الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، اللتان لم تعملا على تزويد قوات كييف بالأسلحة.

المصدر: نوفوستي