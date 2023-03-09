موسكو تحث واشنطن على الرد بشكل بناء على دعوات كوريا الشمالية لوقف المناورات في المنطقة

دعت المتحدثة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، الولايات المتحدة إلى الرد بشكل بناء على دعوات كوريا الشمالية لوقف المناورات في المنطقة.

وقال زاخاروفا: "ندعو الولايات المتحدة إلى الرد بشكل بناء على الإشارات المرسلة من بيونغ يانغ. ونحن على ثقة من أنه من أجل منع تطور خطير للغاية للأحداث، من الضروري البدء على الفور في خطوات ملموسة للحد من النشاط العسكري في المنطقة، بما في ذلك التدريبات العسكرية".

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وأضافت أن موسكو ستواصل بذل كل جهد ممكن لتعزيز السلام والاستقرار في شمال شرق آسيا.

واتهمت كوريا الشمالية واشنطن بتأجيج التوترات في المنطقة "بشكل متعمد"، من خلال مناوراتها العسكرية المشتركة مع كوريا الجنوبية، محذرة من وقوع حادث عرضي قد يؤدي إلى تفجر الأوضاع في شبه الجزيرة الكورية.

المصدر: نوفوستي