 
مباشر

الشرطة تبحث عن طفل.. العثور على 4 جثث بعد حريق وانفجار في فيلا بسويسرا

أخبار العالم

الشرطة تبحث عن طفل.. العثور على 4 جثث بعد حريق وانفجار في فيلا بسويسرا
Gettyimages.ru
الشرطة تبحث عن طفل.. العثور على 4 جثث بعد حريق وانفجار في فيلا بسويسرا
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/uw79

أعلنت شرطة كانتون فود غربي سويسرا أن قوات الأمن عثرت على 4 جثث في فيلا شهدت حريقا وانفجارا يوم الخميس بمنطقة إيفردون لي بان، مشيرة إلى أن البحث متواصل عن طفل.

وقال مسؤول الاتصالات في شرطة فود ألكسندر بيسنز لوكالة فرانس برس "أبلغنا عند الساعة 06.40 (05.40 ت. غ.) بوقوع انفجار في المنزل، تلاه حريق وهذه هي الوقائع التي نقلت إلينا".

وأضاف أن "التحقيق بدأ"، مشيرا إلى أنه لا يمكنه بعد جزم ما إذا كان الانفجار وقع قبل الحريق أو بعده.

وبحسب بيان للشرطة، كان عدد من الأشخاص داخل المنزل عند الانفجار، وعُثر على أربعة قتلى بين الأنقاض.

وأضاف البيان "لا نزال نبحث عن طفل"، مشيرا إلى أن المبنى دمّر بالكامل جراء الحريق.

وأوضح موقع "24heures" المحلي أن عائلة مكونة من خمسة أفراد كانت تعيش في المنزل.

ولا تزال أسباب الحادث غير محددة.

المصدر: أ ف ب

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

لافروف مع بن فرحان: نشكر السعودية على موقفها المتوازن من الأزمة الأوكرانية وجهودها في مبادلة الأسرى