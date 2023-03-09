الشرطة تبحث عن طفل.. العثور على 4 جثث بعد حريق وانفجار في فيلا بسويسرا

أعلنت شرطة كانتون فود غربي سويسرا أن قوات الأمن عثرت على 4 جثث في فيلا شهدت حريقا وانفجارا يوم الخميس بمنطقة إيفردون لي بان، مشيرة إلى أن البحث متواصل عن طفل.

وقال مسؤول الاتصالات في شرطة فود ألكسندر بيسنز لوكالة فرانس برس "أبلغنا عند الساعة 06.40 (05.40 ت. غ.) بوقوع انفجار في المنزل، تلاه حريق وهذه هي الوقائع التي نقلت إلينا".

وأضاف أن "التحقيق بدأ"، مشيرا إلى أنه لا يمكنه بعد جزم ما إذا كان الانفجار وقع قبل الحريق أو بعده.

وبحسب بيان للشرطة، كان عدد من الأشخاص داخل المنزل عند الانفجار، وعُثر على أربعة قتلى بين الأنقاض.

وأضاف البيان "لا نزال نبحث عن طفل"، مشيرا إلى أن المبنى دمّر بالكامل جراء الحريق.

وأوضح موقع "24heures" المحلي أن عائلة مكونة من خمسة أفراد كانت تعيش في المنزل.

ولا تزال أسباب الحادث غير محددة.

المصدر: أ ف ب