ابن وابنة هاري وميغان يحصلان على لقب الأمير والأميرة

ذكرت وسائل إعلام بريطانية، يوم الخميس، أنه تمت تسمية آرتشي وليليبت ابن وابنة دوق ودوقة ساسكس الأمير هاري وزوجته ميغان ماركل، كأمير وأميرة على موقع العائلة الملكية البريطانية.

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وتحت خط خلافة العرش، تم إدراج الأمير آرتشي دوق ساسكس وشقيقته ليليبت دوقة ساسكس في المرتبة السادسة والسابعة على التوالي على الموقع.

ويأتي التغيير بعد أن أشار الأمير هاري وزوجته ميغان ماركل، إلى ليليبت كأميرة لأول مرة علنا خلال إعلان تعميدها، الأربعاء.

وصرح المتحدث باسم عائلة ساسكس لشبكة "CNN": "يمكنني أن أؤكد أن الأميرة ليليبت ديانا قد تم تعميدها، الجمعة، 3 مارس من قبل رئيس أساقفة لوس أنجلوس، القس جون تايلور".

وحصل الطفلان تلقائيا على الألقاب بعد اعتلاء الملك تشارلز الثالث العرش.

يذكر أن هاري وميغان أعلنا العام 2020 أنهما سيتراجعان عن واجباتهما الملكية ويعملان على تحقيق الاستقلال المالي، ليتم الاتفاق على أنهما سيبقيان جزءا من العائلة، لكن الزوجين تخليا عن لقب "صاحب السمو الملكي".

المصدر: شبكة "CNN" الأمريكية