مع نهاية حكم إليزابيث الثانية .. أبناء هاري وميغان يحصلان على ألقاب جديدة

مع وفاة الملكة إليزابيث الثانية، الخميس 8 سبتمبر، أصبح الأمير تشارلز الملك تشارلز الثالث، وبالتالي، فإن ألقاب بقية أفراد الأسرة ستخضع للتغيير.

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وتعني نهاية حكمها التاريخي، الذي دام 70 عاما، أن أحفادها حصلوا على ألقاب بسبب تولي جدهم الملك تشارلز العرش.

وبموجب البروتوكولات التي وضعها الملك جورج الخامس، فإن جد الملكة وأبناء وأحفاد الملك لهم الحق التلقائي في لقب صاحب السمو الملكي والأمير أو الأميرة.

وأصبح أبناء الأمير هاري وميغان ماركل، دوق ودوقة ساسكس، آرشي (3 أعوام)، وليليبت (سنة)، رسميا الآن، أميرا وأميرة، وأصحاب السمو الملكي، بموجب القواعد التي تم تأسيسها في عام 1917.

وأعربت ميغان سابقا عن صدمتها عندما أُبلغت أن آرشي لن يحصل على حماية الشرطة لأنه لم يكن لديه لقب خلال مقابلتها مع أوبرا وينفري، وأشارت إلى أن القرار اتخذ بسبب عرقه المختلط.

وفي الوقت الذي ولد فيه آرشي، كان ابن حفيد صاحب سيادة، وليس حفيد صاحب السيادة. فيما كان السبب في استحقاق الأمير جورج، البالغ من العمر تسعة أعوام، أن يكون أميرا هو أنه محمي ببروتوكول جورج الخامس.

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وهذا لأنه كان أحد أحفاد الملكة أسفل الخط المباشر لخلافة العرش، كونه الابن الأكبر للابن الأكبر لأمير ويلز، أي ابن الأمير وليام ابن تشارلز، الذي كان أمير ويلز قبل توليه العرش خلفا للملكة إليزابيث عقب وفاتها عن عمر ناهز 96 عاما.

ويحق لأخت الأمير جورج، الأميرة شارلوت (7 سنوات)، ولويس (4 أعوام)، الحصول على ألقابهما بسبب "براءة اختراع" وقعتها الملكة في 31 ديسمبر 2012.

وأعطى هذا لقب الأمير والأميرة، وأصحاب السمو الملكي، لجميع أبناء الابن الأكبر لأمير ويلز، الأمير وليام.

المصدر: ذي صن