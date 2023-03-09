تعطيل الوصول إلى مطار تل أبيب وميناء حيفا.. انطلاق فعاليات يوم "مقاومة الديكتاتورية" في إسرائيل

بدأ آلاف الإسرائيليين منذ صباح اليوم بالخروج في مظاهرات "يوم مقاومة الديكتاتورية" حيث أغلقوا طرقا رئيسية في أنحاء البلاد على أن تتكلل الاحتجاجات بمظاهرة كبرى في المساء وسط تل أبيب.

وتوافدت حشود كبيرة من المشاركين في المظاهرة على ما يطلق عليه بـ"الإصلاح القضائي"، إلى مطار بن غوريون قرب تل أبيب، واضعين نصب أعينهم تعقيد وصول رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إليه، ليستقل طائرة في زيارة رسمية إلى إيطاليا.

وتأخر انطلاق رحلة نتنياهو إلى روما حتى الساعة الثانية من عصر اليوم الخميس، إذ اضطر إلى الوصول إلى مطار بن غوريون، بمروحية، فيما التقى هو ووزير أمنه، يوآف غالانت، بوزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، في منطقة المطار.

وتسببت الاحتجاجات أيضا بتأخر موعد وصول أوستن إلى إسرائيل بعد أن كان مقررا أمس الأربعاء.

Because of the protests against the judicial plan: Israeli Prime Minister Netanyahu and his wife arrived at Ben Gurion airport by helicopter in preparation for their flight to Italy pic.twitter.com/s2qKJNjUBb — Amichai Stein (@AmichaiStein1) March 9, 2023

وشهد مدخل مطار بن غوريون ازدحاما مروريا، إذ سارت عشرات المركبات ببطء لعرقلة حركة السير، وأطلقت أبواقها، وهتف المتظاهرون للشرطة أمام المطار "العار، العار!"، فيما شرع عناصر شرطة بمخالفة من يبطؤون مسيرهم بـ500 شيكل، في قرار كان قد اتخذ مساء الأربعاء في تقييم للوضع، قررت الشرطة فيه تعزيز قواتها، ونشر 3 آلاف من عناصرها في جميع أنحاء البلاد، لمنع إغلاق المتظاهرين للطرق.

هآرتس:

رغم إستعدادات الشرطه..

عدد من المتظاهرين يصلون بسياراتهم مدخل مطار بن غوريون...وجزء منهم ترجل من السيارات متوجها إلى المدرج رقم 3 حيث ستُقلع طائرة نتنياهو إلى إيطاليا فى محاولة لمنعه والتشويش عليه..#ترجمة_هشام_ناجى

Translated by 🇵🇸Hisham Naji✍

תורגם הישאם נאגי pic.twitter.com/lu733zrGqV — 🇵🇸 ابو العز السوافيرى 🇵🇸 (@AboAlezswafery) March 9, 2023

واعترضت مجموعة من جنود الاحتياط في البحرية الإسرائيلية طريق سفينة حاويات كانت تحاول الدخول إلى ميناء حيفا، وقال المحتجون في رسالة لهم: "لقد وقع اختيارنا على تعطيل تشغيل ميناء حيفا، حتى ندعو الحكومة الإسرائيلية بصوت واضح لوقف الإبحار المنزوع الكوابح قبل أن ينتهي الأمر بارتطام دولة إسرائيل وتفككها".

جنود الاحتياط في سلاح البحرية يعترضون طريق سفينة حاويات كانت تحاول الدخول إلى ميناء حيفا في اطار فعاليات يوم مقاومة الديكتاتورية pic.twitter.com/qYvVh2hmrC — مكان الأخبار (@News_Makan) March 9, 2023

وفي مشهد احتجاجي آخر، اقتحم محتجون من ضباط الاحتياط في القدس صباح اليوم الخميس مكاتب منتدى "كوهيليت" وهو معهد بحثي يميني ينادي منذ أكثر من عشر سنوات إلى ضرورة وضع كوابح للجهاز القضائي، وأغلق المحتجون مداخل ذلك المعهد ببراميل الإسمنت والسياج الحديدي، وتم اعتقال عشرة محتجين من بينهم قائد احتياط على خلفية الحادث.

إقرأ المزيد

وقرر الجيش الإسرائلي فصل طيار برتبة عقيد، في قوات الاحتياط التابعة لسلاح الجو، وهو أحد قادة احتجاج الطيارين الذي أعلن رفض الامتثال للخدمة، حسبما أفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت".

وكانت الشرطة الإسرائيلية قد قدرت أمس، أن المظاهرات ستنظم اليوم في أكثر من 100 موقع في البلاد بينها 3 مظاهرات مركزية.

ورغم التظاهرات أكد نتنياهو في حديث لصحيفة "لا بولتيكا" الايطالية اليوم، مضيه قدما بالاصلاحات القضائية ووصف التظاهرات بأنها مرآة للديمقراطية وقوتها.

المصدر: RT + وسائل إعلام إسرائيلية