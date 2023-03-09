بعد تقارير عن زلزل مدمر محتمل.. إلى أين يهرب سكان إسطنبول؟

قرر عدد من السكان في المناطق المعرضة لخطر الزلازل المتوقع وقوعه بقوة 7 درجات على مقياس ريختر في مدينة اسطنبول التركية، الانتقال إلى المحافظات المجاورة.

وذكرت صحيفة "زمان" أن البديل الأول لأولئك الذين غادروا من اسطنبول، كان ، حيث يكون خطر الزلزال منخفضا.

وشهدت تراقيا مؤخرا أكبر نشاط عقاري في تاريخها. في غضون أسابيع قليلة، تم تأجير أو بيع أكثر من 8 آلاف منزل في كيركلاريلي وحدها.

ووفقا للبيانات التي أعلنتها غرف التجارة في كيركلاريلي وأدرنة وتكيرداغ، تمت أكثر من 53 ألف صفقة في المنطقة بعد الزلزال. وتبلغ نسبة إشغال المباني الحالية في المنطقة ما يقرب من 95 في المائة.

وبينما الأسعار في المنطقة تضاعفت ثلاث مرات، كان هناك اهتمام كبير ببيع الأراضي.

وقال وكلاء عقاريون من أدرنة إن أسعار المنازل في المدينة ارتفعت ثلاث مرات. وترك أصحاب المنازل في وسط المدينة منازلهم واستقروا في القرى من أجل الاستفادة من الإيجارات المرتفعة.

وزعم أن الناجين من الزلزال في 11 مدينة وأولئك الذين كانوا يخشون العيش في اسطنبول أو خوفا من وقوع زلزال جاءوا إلى كيركلاريلي.

في حين سعر المتر المربع من الأرض في القرى كانت حوالي 300 ليرة العام الماضي، إلا أنها تتجاوز حاليا 1500 ليرة تركية.

المصدر: "زمان"