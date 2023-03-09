"فاغنر" تعلن السيطرة على قرية استراتيجية في دونباس

قال يفغيني بريغوجين مؤسس شركة "فاغنر"، إن القوات الروسية فرضت سيطرتها بشكل كامل على قرية دوبوفو فاسيليفكا بمنطقة أرتيموفسك بجمهورية دونيتسك الشعبية.

وأضاف بريغوجين اليوم: "باتت قرية دوبوفو فاسيليفكا تحت سيطرة قوات فاغنر بالكامل. القتال يجري عند أطراف القرية. كل أراضي هذا المركز السكني باتت تحت سيطرتنا".

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في وقت سابق، أعلن بريغوزين أن القوات الأوكرانية قامت بتجهيز 4 مجموعات في منطقة أرتيموفسك من أجل منع تقدم القوات الروسية.

وأعلنت القوات الروسية قبل أيام أنها أحكمت سيطرتها على مدينة أرتيموفسك، وتمكنت من تحرير بعض المناطق الواقعة فيها من سيطرة القوات الأوكرانية.

وتقع أرتيموفسك في جمهورية دونيتسك الشعبية، وتقع تحت سيطرة كييف وهي محور مهم لتزويد القوات الأوكرانية في دونباس.

وتشهد هذه المنطقة معارك شرسة مستمرة منذ أسابيع من أجل السيطرة على المدينة.

المصدر: تاس