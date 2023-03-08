بريغوجين: القوات الروسية سيطرت على كامل الجزء الشرقي من مدينة أرتيموفسك (باخموت)

أعلن مؤسس شركة "فاغنر" يفغيني بريغوجين، أن القوات الروسية بسطت سيطرتها على كامل الجزء الشرقي من مدينة أرتيموفسك (باخموت).

وقال بريغوجين في كلمة نشرها في قناته على "تيليغرام": "سيطرت قوات فاغنر على الجزء الشرقي بأكمله من باخموت. كل المناطق الواقعة شرق نهر باخموتكا باتت تخضع بالكامل لسيطرة قوات فاغنر".

وأكد وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، خلال اجتماع مع قيادات الجيش الروسي، أمس الثلاثاء، على أهمية السيطرة على مدينة أرتيوموفسك (باخموت) لما سيوفره ذلك من إمكانية التقدم وضرب عمق دفاع القوات المسلحة الأوكرانية.

ووصف شويغو هذه المدينة بأنها مركز مهم بالنسبة لدفاعات القوات الأوكرانية في دونباس، وجار الآن تحريرها.

وأعلنت القوات الروسية قبل أيام أنها أحكمت سيطرتها على مدينة أرتيموفسك، وتمكنت من تحرير بعض المناطق الواقعة فيها من سيطرة القوات الأوكرانية.

وتقع أرتيموفسك في جمهورية دونيتسك الشعبية، وتقع تحت سيطرة كييف وهي محور مهم لتزويد القوات الأوكرانية في دونباس.

وتشهد هذه المنطقة معارك شرسة مستمرة منذ أسابيع أجل السيطرة على المدينة.

المصدر: تاس