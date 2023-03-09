بريطانيا.. اتحاد الشرطة يطالب بزيادة رواتب الضباط 17٪ كحد أدنى

طالب اتحاد الشرطة في إنجلترا وويلز (PFEW) بزيادة رواتب الضباط بنسبة 17٪ ، مما يشير إلى أن الرواتب تتأثر سلبا بالقيود المفروضة على حقهم في الإضراب.

وحذر الاتحاد الحكومة من أنه "لم يعد قادرا على تجاهل الاحتياجات الأساسية لأعضائه"، داعيا إلى رفع الرواتب.

واستشهد PFEW، وهو اتحاد موظفين قانوني يمثل أكثر من 139000 ضابط بالبحث المستقل الذي أجرته مؤسسة السوق الاجتماعية (SMF) والذي وصفه بأنه "دعوة للاستيقاظ لصانعي السياسات".

ويوضح تقرير SMF أن رواتب الشرطة تراجعت بنسبة 20٪ تقريبا عن التضخم منذ عام 2000، وأن رواتب ضباط الشرطة قد تأخرت عن الأرباح ككل في كافة النواحي الاقتصادية.

وقال الاتحاد إن البحث يظهر أيضا أن رواتب النواب شهدت زيادة بنسبة 4٪ في المجموع خلال نفس الفترة.

المصدر: "الإندبندنت"