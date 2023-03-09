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زلزال بقوة 4.5 درجة يضرب طاجيكستان

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زلزال بقوة 4.5 درجة يضرب طاجيكستان
Globallookpress
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أفاد المركز الأوروبي – المتوسطي، بتسجيل هزات أرضية اليوم الخميس في  جمهورية طاجيكستان.

وأشار المركز إلى أنه تم تسجيل زلزال بقوة 4.5 درجة على مقياس ريختر في هذه الجمهورية السوفيتية السابقة.

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ووفقا لبيان المركز، وقع مركز الزلزال على بعد 82 كلم جنوب غربي المركز السكني "مورغاب" في شرق طاجيكستان حيث يقطن نحو 8.5 ألف نسمة.

ونوه البيان بأن بؤرة الهزات الأرضية المذكورة، تقع على عمق 40 كلم.

ولم ترد بعد أية أنباء، عن وقوع إصابات أو خسائر مادية نتيجة هذا الزلزال.

المصدر: تاس

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