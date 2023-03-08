الولايات المتحدة تصدر مذكرة حجز لطائرة تزعم أنها مملوكة لشركة "روسنفت" الروسية

قالت وزارة العدل الأمريكية، الأربعاء، إنها حصلت على مذكرة بحجز طائرة مملوكة لشركة النفط الروسية "روسنفت" تقدر قيمتها بأكثر من 25 مليون دولار، تحت بند العقوبات على روسيا.

وتفسر وزارة العدل هذه الإجراءات، على أنها انتهاكات لقوانين التصدير الأمريكية والعقوبات المفروضة على روسيا.

وأوضحت الوزارة في بيان: "أعلنت الولايات المتحدة اليوم عن فتح مذكرة توقيف بشأن مصادرة طائرة من طراز بوينغ 737-7JU مملوكة لشركة روسنفت، وهي شركة روسية متكاملة للطاقة، وأجازت المحكمة الجزئية للمنطقة الشرقية في نيويورك المصادرة، ووجدت السبب المحتمل أن الطائرة كانت عرضة للمصادرة على أساس انتهاكات قانون إصلاح الرقابة على الصادرات والعقوبات الأخيرة الصادرة ضد روسيا ".

وأشار البيان إن: "السلطات الأمريكية قررت أن الطائرة غادرت روسيا، وعادت أليها سبع مرات على الأقل في انتهاك للقانون الفيدرالي الأمريكي ".

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وأضاف البيان إن: "الطائرة، التي تم تصنيعها في الولايات المتحدة، كانت آخر مرة في الولايات المتحدة في مارس 2014 ويعتقد حاليا أنها تسافر إلى أو من روسيا ".

وبحسب الجانب الأمريكي، يعتقد أن قيمة الطائرة تبلغ نحو 25 مليون دولار.

المصدر: تاس