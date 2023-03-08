واشنطن تدعو تبليسي لاحترام التظاهرات السلمية وتؤكد "وقوفها مع شعب جورجيا"

دعت الولايات المتحدة سلطات تبليسي، إلى"احترام التظاهرات السلمية"، قائلة إنها "تقف مع شعب جورجيا" بعد نزوله إلى الشوارع احتجاجا على قانون يهدد وسائل الإعلام والمنظمات غير الحكومية.

ودعت وزارة الخارجية الأمريكية، السلطات الجورجية والمتظاهرين الذين يحتجون على مشروع قانون"العملاء الأجانب" إلى ضبط النفس.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية نيد برايس: "ندعو حكومة جورجيا إلى احترام حرية التجمع والاحتجاج السلمي".

وأكد برايس وقوف الولايات المتحدة "مع شعب جورجيا وتطلعاته"، وعبر عن "قلق" بلاده إزاء القانون.

وشهدت العاصمة الجورجية تبليسي اشتباكات بين الشرطة والمتظاهرين الذين تجمعوا أمام مبنى البرلمان احتجاجا على قانون جديد حول "العملاء الأجانب" الذي يتجه البرلمان لإقراره.

وذكرت وزارة الداخلية الجورجية في وقت سابق، إن الشرطة اعتقلت 10 محتجين آخرين في وسط مدينة تبليسي، يوم الأربعاء، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 76 معتقلا.

وأفادت الوزارة أنه: "من أجل إجراء المسيرة بأمان والحفاظ على القانون والنظام العام، احتجزت وزارة الداخلية 10 أشخاص آخرين إداريا بتهمة عصيان المطلب القانوني للشرطة".

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المصدر: نوفوستي + فرانس برس