إصابة مراسل قناة RT الروسية بالغاز المسيل للدموع في احتجاجات العاصمة تبليسي

أصيب مراسل قناة RT الروسية دون كورتر، بالغاز المسيل للدموع الذي استخدمته الشرطة لتفريق المتظاهرين أمام مبنى البرلمان احتجاجا على قانون "العملاء الأجانب" في العاصمة الجورجية تبليسي.

وأكد الصحفي أنه لم يصب بجروح خطيرة، وأشار أنه في وقت سابق، تم استخدام الغاز المسيل للدموع مرة أخرى.

وبدأت القوات الخاصة والشرطة في تبليسي، بتفريق المتظاهرين من أجل إجراء المسيرة بأمان، والحفاظ على القانون والنظام العام.

وقالت وزارة الداخلية الجورجية في بيان، إن الشرطة اعتقلت 10 محتجين آخرين في وسط مدينة تبليسي، يوم الأربعاء، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 76.

وذكرت وزارة الداخلية الجورجية: "من أجل إجراء المسيرة بأمان والحفاظ على القانون والنظام، احتجزت وزارة الداخلية 10 أشخاص آخرين إداريا بتهمة عصيان المطلب القانوني للشرطة".

وشهدت العاصمة الجورجية تبليسي، اشتباكات بين الشرطة والمتظاهرين الذين تجمعوا أمام مبنى البرلمان احتجاجا على قانون جديد حول "العملاء الأجانب" الذي يتجه البرلمان لإقراره.

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المصدر: RT