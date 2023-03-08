الخارجية التركية تدين فعالية "حزب العمال الكردستاني" في مقر البرلمان الأوروبي

أدانت وزارة الخارجية التركية، تنظيم فعالية من قبل منظمة حزب "العمال الكردستاني"، في مقر البرلمان الأوروبي، في 8 و9 مارس 2023.

وقالت الخارجية في بيان: "ندين بشدة تنظيم فعالية مناهضة ومعادية لتركيا، من قبل قادة وأنصار منظمة حزب العمال الكردستاني، ووحدات حماية الشعب وحزب الاتحاد الديمقراطي السوري الإرهابي، في مبنى البرلمان الأوروبي".

وشددت الوزارة على أنه "من غير المقبول السماح بمثل هذه الأنشطة التي تخدم دعاية منظمة إرهابية مدرجة في قائمة المنظمات الإرهابية التابعة للاتحاد الأوروبي وتستهدف سلامة بلدنا".

مشيرة إلى أن " هذا الوضع يكشف مرة أخرى موقف البرلمان الأوروبي المتسم بالنفاق وعدم المصداقية في مكافحة الإرهاب".

وأضافت: "السماح بهذا النشاط، الذي يهدف إلى كسب الشرعية من خلال ذكر اسم بلدنا، يتعارض أيضا مع الالتزامات الدولية للاتحاد الأوروبي".

وأكدت الخارجية التركية، على أن أنقرة "ستواصل بحزم مكافحتها لجميع المنظمات الإرهابية دون تمييز، ونتوقع من مؤسسات الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء، أن يقفوا إلى جانبنا في حربنا ضد الإرهاب، الذي يشكل تهديدا للأمن الدولي".

المصدر: وزارة الخارجية التركية