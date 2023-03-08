مؤسس مجموعة "فاغنر" يعلق على رفع الاتحاد الأوروبي العقوبات عن والدته

علق مؤسس مجموعة "فاغنر"، يفغيني بريغوجين، على قرار محكمة الاتحاد الأوروبي برفع العقوبات عن والدته، التي فازت بالقضية بمفردها.

وفي وقت سابق، قضت محكمة العدل الأوروبية برفع العقوبات عن والدة رجل الأعمال الروسي يفغيني بريغوجين، فيوليتا.

ونقلت الخدمة الصحفية التابعة لبريغوجين في قناة "تيليغرام" عنه قوله: "لسوء الحظ، أنا في رحلة عمل بإقليم دونباس.. في المستقبل القريب، سأتناول بالتفصيل المحاكمة التي فازت بها والدتي، حيث تعاملت مع هذا بشكل أساسي بمفردها".

وأضاف بريغوجين، أنه لن يطعن في قرار المحكمة بفرض عقوبات عليه وعلى مجموعة "فاغنر"، وقال متهكما: "فرضت بشكل معقول للغاية".

المصدر: نوفوستي