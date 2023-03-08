موسكو: الولايات المتحدة تبتز سكان أفغانستان بالمساعدات الإنسانية

قالت نائبة المندوب الروسي لدى الأمم المتحدة، آنا إيفستينييفا، إن الولايات المتحدة تتلاعب بمساعدة الشعب الأفغاني تحت ذرائع مختلفة بعيدة المنال.

وأكدت إيفستينييفا، خلال كلمتها في اجتماع مجلس الأمن التابع للمنظمة العالمية، المخصص للوضع في أفغانستان: " قبل عام ونصف العام، انتهت 20 عاما من الحرب الطويلة في أفغانستان مع وصول حركة طالبان إلى السلطة وهروب للقوات الأجنبية".

وأشارت إيفستينييفا: "سارع الأمريكيون، بدعم من حلفائهم، إلى تحميل المسؤولية من أجل الانهيار الفعلي للبلاد، وكذلك لعواقب حملتهم العسكرية المشينة، على أكتاف سلطات الأمر الواقع بالطريقة المعتادة والاستمرار في القيام بذلك الآن، وابتزاز السكان بالمساعدات الإنسانية والتلاعب بالمساعدات تحت ذرائع مصطنعة مختلفة".

إقرأ المزيد

المصدر: تاس