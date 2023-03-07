التصويت في مجلس الأمن الدولي على مشروع قرار بشأن "السيل الشمالي" في أواخر مارس

أعلن نائب المندوب الروسي لدى الأمم المتحدة دميتري بوليانسكي، أن تصويت مجلس الأمن الدولي على مشروع القرار حول تحقيق دولي في تفجير خطوط أنابيب "السيل الشمالي" سيجري حتى أواخر الشهر.

وكتب بوليانسكي على "تويتر"، يوم الثلاثاء، أنه "جرت ثلاث جولات من مشاورات الخبراء حول مشروع القرار، والتصويت سيجري بكل تأكيد بحلول أواخر مارس".

وأضاف الدبلوماسي أن مقال صحيفة "نيويورك تايمز" حول التفجير يؤكد على ضرورة إجراء التحقيق الدولي برعاية الأمين العام للأمم المتحدة في الحادث.

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ونشرت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية يوم الثلاثاء تقريرا، جاء فيه أن مسؤولين أمريكيين يمتلكون معلومات تشير إلى وقوف "جماعة موالية لأوكرانيا" وراء تفجير "السيل الشمالي".

وأشار التقرير في الوقت ذاته إلى أنه لا يوجد أي دليل على ضلوع الحكومة الأوكرانية في التفجير.

المصدر: تاس