رفض رئيس مجلس النواب في الكونغرس الأمريكي، الجمهوري كيفن مكارثي دعوة الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي لزيارة أوكرانيا.

وقال مكارثي ردا على دعوة زيلينسكي للحضور إلى البلاد للتعرف على الوضع على الأرض: "لنكن واضحين للغاية بشأن ما قلته: لا شيكات مفتوحة، حسنا؟.. لست بحاجة للذهاب إلى أوكرانيا لأفهم أين يوجد شيك على بياض وأين لا يوجد".

وفي وقت سابق، ذكرت صحيفة Punchbowl News، أن السلطات الأوكرانية تحاول تنظيم محادثة هاتفية بين زيلينسكي ومكارثي. ووفقا له، لم يتم تحديد موعد المكالمة بعد، ولم يتم تحديد موضوع المحادثة المحتملة.

وفي نوفمبر 2022، قدم الجمهوريون في مجلس النواب الأمريكي مشروع قانون بشأن مراجعة الأموال المخصصة للمساعدة لأوكرانيا، وفي وقت لاحق، حذر مايكل ماكول، عضو لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب، من تشديد الرقابة والانتقال إلى نهج أكثر مسؤولية في تقديم المساعدة لأوكرانيا.

وقال مكارثي إنه لن يسمح باستمرار "الشيكات المفتوحة"، مع صرف عشرات المليارات من الدولارات دون تدقيق أو محاسبة.

المصدر: نوفوستي