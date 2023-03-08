بوريل يقترح تقديم المزيد من الذخائر الموجودة في المخازن الأوروبية إلى أوكرانيا

أعلن مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، أنه سيقترح على وزراء دفاع الاتحاد الأوروبي، تقديم المزيد من الذخائر الموجودة في المخازن الأوروبية إلى أوكرانيا.

وقال بوريل في تصريحات للصحفيين قبيل اجتماع غير رسمي لوزراء دفاع الاتحاد الأوروبي في ستوكهولم، إن "أوكرانيا تحتاج إلى المزيد من الذخائر وسأقترح منحها المزيد من الذخائر المتواجدة في المخازن الأوروبية حاليا".

وأضاف بوريل أن آلية "مرفق السلام والأمن" مستعدة لتخصيص مبلغ أولي يقدر بـ 100 مليون دولار لدعم كييف بالذخائر التي تحتاجها، مشيرا إلى أن الدول الأوروبية تحتاج إلى تعزيز قدرات إنتاجها في مجال الدفاع على المدى الطويل.

وتتلقى أوكرانيا مساعدات مالية وعسكرية ضخمة من الدول الغربية، وعلى رأسها الولايات المتحدة، منذ بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، في 24 فبراير 2022.

وسبق وأن أرسلت روسيا، مذكرة احتجاج إلى دول "الناتو"، بسبب إمداد أوكرانيا بالأسلحة، وقال وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، إن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا ستصبح هدفا مشروعا لروسيا.

المصدر: "سبوتنيك"