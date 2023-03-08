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غوتيريش في كييف من أجل الحبوب!

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غوتيريش في كييف من أجل الحبوب!
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قال ممثل الأمين العام للأمم المتحدة إن الأمين العام أنطونيو غوتيريش وصل في زيارة إلى كييف، حيث يخطط لمناقشة مسألة تمديد مبادرة الحبوب.

وكتب ممثل غوثريش على تويتر: "الأمين العام في كييف. في وقت لاحق من اليوم، سيلتقي مع فلاديمير زيلينسكي في كييف لمناقشة استمرار مبادرة الحبوب البحرية في جميع جوانبها، بالإضافة إلى قضايا أخرى".

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ويشمل اتفاق الحبوب، الذي تم توقيعه في 22 يوليو من العام الماضي، من قبل ممثلي روسيا وتركيا وأوكرانيا والأمم المتحدة، تصدير الحبوب والأغذية والأسمدة الأوكرانية عبر البحر الأسود من ثلاثة موانئ، بما في ذلك أوديسا.

المصدر: نوفوستي

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