زاخاروفا تعلق على تصريحات بوريل بشأن قانون "العملاء الأجانب"

علقت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، على تصريح المفوض الأوروبي، جوزيب بوريل، حول قانون "العملاء الأجانب" الذي اعتمدته جورجيا مؤخرا.

وردا على تصريح بوريل الذي قال فيه إن قانون "العملاء الأجانب" المعتمد في جورجيا يتعارض مع قيم الاتحاد الأوروبي، واعتبره تطورا سيئا لكل من الجمهورية وشعبها، كتبت زاخاروفا في قناتها على "تيليغرام": "بات واضحا الآن سبب عدم انضمام الولايات المتحدة إلى الاتحاد الأوروبي، هذا القانون ساري المفعول هناك (في الولايات المتحدة) منذ عام 1938".

واعتمد برلمان جورجيا أمس الثلاثاء، بأغلبية الأصوات في القراءة الأولى مشروع قانون "بشأن شفافية النفوذ الأجنبي"، والذي ينص على إنشاء سجل للمنظمات غير الحكومية ووسائل الإعلام التي تتلقى تمويلا أجنبيا.

وشهدت العاصمة الجورجية تبليسي مظاهرات واشتباكات بين الشرطة والمحتجين على هذا القانون.

واستخدمت قوات الأمن خراطيم المياه والغاز المسيل للدموع لتفريق المحتجين.

المصدر: RT + وكالات