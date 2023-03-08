فرار 6 فنانين أوكرانيين من البلاد يدفع سلطات كييف لإعادة حساباتها بشأن تصاريح المغادرة!

أفاد سكرتير مجلس الأمن القومي والدفاع الأوكراني، أليكسي دانيلوف، بأن القيادة الأوكرانية، ستبحث خلال اجتماعها القادم، مسألة إصدار تصاريح مغادرة البلاد، للرجال في سن التجنيد.

وأضاف دانيلوف، "لسوء الحظ، أن غالبية الناس لا يدركون أنهم عندما يحصلون على إذن بالسفر خارج البلاد لأداء مهمة ما، في ظرف كهذا، فإنه يتوجب عليهم العودة".

وأوضح دانيلوف كلامه قائلا: "مررنا بتجربة مؤسفة، عندما منحت وزارة الثقافة الأوكرانية 6 فنانين، تصاريح بمغادرة البلاد في ديسمبر 2022، بهدف تمثيل أوكرانيا، إلا أن أيا منهم لم يعد إلى الوطن، وعلى الجميع أن يدرك، أن هنالك قوانين ويجب احترامها.

وأشار دانيلوف، إلى أن القيادة الأوكرانية ستبحث في اجتماعها المقبل مسألة تصاريح المغادرة الممنوحة للرجال في سن التجنيد، من خلال طرح مجموعة أسئلة محورية، أهمها من حصل عليها، وكم عدد تصاريح المغادرة الصادرة، ومن الجهات التي أصدرتها، أو أعطت إذن المغادرة".

وشدد دانيلوف، على أن العدل يقتضي أن يقوم المشرعون برفع المسؤولية المترتبة على أي شخص يمنح تصاريح المغادرة، في ظل الأزمة التي تواجهها البلاد.

يشار إلى أنه منذ بدء العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، منعت السلطات الأوكرانية الرجال الذين تتراوح أعمارهم ما بين 18 -60 عاما من مغادرة البلاد، حتى انتهاء فترة الأحكام العرفية، والتي تم تمديدها في وقت سابق حتى الـ 18 من مايو المقبل.

وأفادت النسخة الأوكرانية من وكالة Espreso.tv، أن وزارة الثقافة الأوكرانية منحت إذنا بمغادرة البلاد للممثل الكوميدي، أندريه شيغيل، إلا أنه هرب إلى تركيا، والذي أكد بدوره على حقه في عيش حياة "هادئة وجميلة".

الأمر الذي دفع وزارة الثقافة الأوكرانية للإعلان، عن تغيير جذري في سياساتها بمنح تصاريح السفر المؤقتة للفنانين، وسيتم منحها فقط لأولئك الذين يسافرون لتمثيل المصالح الأوكرانية.

المصدر: نوفوستي