أعلن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، أنه في المعارك التي تدور رحاها بالقرب من أرتيوموفسك، قتل "دافنشي" الحائز لقب بطل أوكرانيا من جماعة "القطاع الأيمن" دميتري كوتسيوبايلو .

وأفادت صحيفة "سترانا" الأوكرانية، اليوم الثلاثاء، بمقتل أحد قادة منظمة "القطاع الأيمن" الأوكرانية المتطرفة بالقرب من مدينة أرتيموفسك (الاسم الأوكراني - باخموت).

وكتبت "سترانا" نقلا عن المحامي الأوكراني ماسي نعيم: "قتل أحد قادة القطاع الأيمن، دميتري كوتسيوبايلو، المعروف باسم دافنشي، بالقرب من باخموت".

وفقا للصحيفة، انضم كوتسيوبايلو، وهو مواطن من مقاطعة إيفانو- فرانكوفسكي، إلى "القطاع الأيمن" في عام 2014، عندما كان يبلغ من العمر 18 عاما. في عام 2021، منحه الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي لقب بطل أوكرانيا.

وفي بداية مارس الجاري، قال مؤسس مجموعة "فاغنر"، يفغيني بريغوجين، إن مقاتلي المجموعة حاصروا أرتيوموفسك عمليا، وأعلن مستشار القائم بأعمال رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية، يان غاغين، عن ذلك يوم أمس الاثنين.

وفي يوم السبت الماضي، أبلغ مسؤولان أمنيان أوكرانيان أن وحداتهما تلقت أمرا بمغادرة مدينة أرتيوموفسك، وقال عضو لجنة البرلمان الأوكراني للأمن القومي والدفاع والاستخبارات، سيرغي رحمانين، إن الوضع في أرتيموفسك حرج جدا.

ومع ذلك، تحدث القائد العام للجيش الأوكراني، فاليري زالوجني، يوم أمس الاثنين، لصالح مواصلة العملية الدفاعية وتعزيز المواقع الأوكرانية في المدينة.

وتقع أرتيوموفسك في الجزء الذي تسيطر عليه كييف من جمهورية دونيتسك الشعبية، شمال مدينة غورلوفكا الكبيرة، وهو مركز نقل مهم لتزويد مجموعة القوات الأوكرانية في دونباس.

المصدر: نوفوستي