غوتيريش يلتقي زيلينسكي غدا في كييف.. ومفاوضات بشأن صفقة الحبوب الأسبوع المقبل في جنيف

أعلن فرحان حق، نائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، أن الأمين العام للمنظمة أنطونيو غوتيريش موجود في أوكرانيا وسيتوجه إلى كييف يوم الغد، حيث سيلتقي مع فلاديمير زيلينسكي.

وقال حق: "انه (أنطونيو غوتيريش) موجود حاليا في أوكرانيا وهو في طريقه إلى كييف حيث سيلتقي بالرئيس زيلينسكي يوم الأربعاء".

وأشار حق، إلى أن غوتيريش لا يعتزم زيارة روسيا بعد سفره إلى كييف يوم الأربعاء للتفاوض على صفقة حبوب، وقال: "لم يتم التخطيط حاليا للقيام برحلة الى موسكو. سيعود الأمين العام إلى نيويورك مساء الخميس".

وفي الوقت نفسه، نفى نائب ممثل الأمين العام للأمم المتحدة، التلميح إلى أن روسيا رفضت رحلة غوتيريش إلى موسكو للتفاوض على صفقة حبوب.

وشدد على أن "الأمر ليس كذلك"، مضيفا أن غوتيريش "يريد ومنفتح للقاء ممثلين عن السلطات الروسية كلما سنحت الفرص".

وأضاف حق في إفادة صحفية، "ستجرى مفاوضات بين الوفد الروسي وممثلي الأمم المتحدة حول تمديد صفقة الحبوب على مستوى عال الأسبوع المقبل في جنيف".

وقال: "ستجرى الأسبوع المقبل محادثات رفيعة المستوى مع الوفد الروسي في جنيف".

المصدر: تاس