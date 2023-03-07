السعودية..إعدام مواطن لانضمامه إلى خلية إرهابية وقتله رجال أمن

أصدرت وزارة الداخلية السعودية اليوم الثلاثاء، بيانا حول تنفيذ حكم القتل تعزيرا (إعدام) في أحد الجناة بالمنطقة الشرقية.

وقالت وزارة الداخلية في بيان: "أقدم حيدر بن ناصر بن جاسم آل تحيفه - سعودي الجنسية - على الانضمام إلى خلية إرهابية تهدف إلى زعزعة الأمن الداخلي في البلاد، وقتل رجال أمن والاعتداء عليهم، وإتلاف الممتلكات العامة، والقيام بأعمال التخريب والفوضى، وإطلاق النار على رجال الأمن وحيازة ورمي قنابل (المالتوف) على سيارات الجهات الأمنية، وحمله السلاح والتجول به بهدف ترويع الآمنين وزعزعة الأمن".

وأضاف البيان: "وبإحالته إلى المحكمة الجزائية المتخصصة، صدر بحقه صك يقضي بثبوت إدانته بما نسب إليه، والحكم بقتله تعزيرا، وأيد الحكم من مرجعه، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعًا وأيد من مرجعه بحق الجاني المذكور".

وأردفت الداخلية في بيانها: "وقد تم تنفيذ حكم القتل تعزيرا بالجاني حيدر بن ناصر آل تحيفه، يوم الثلاثاء بتاريخ 7 مارس 2023 بالمنطقة الشرقية".

المصدر: "واس"