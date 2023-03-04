السعودية..إعدام مواطن استدرج قاصرين إلى مكان بعيد عن الغوث وهتك عرضهم

أصدرت وزارة الداخلية اليوم بيانا حول تنفيذ حكم القتل تعزيرا (الإعدام) بأحد الجناة سعودي الجنسية في محافظة جدة بمنطقة مكة المكرمة.

وفي بيانها، قالت وزارة الداخلية السعودية: "أقدم عمر بن عبد الله بن عبيد الله البركاتي ـ سعودي الجنسية ـ على خطف الأحداث واستدراجهم والذهاب بهم إلى مكان بعيد عن الغوث وفعل فاحشة اللواط بهم بالقوة، والتسبب لهم بإصابات مستغلا صفته الوظيفية".

وأضاف البيان: "تمكنت سلطات الأمن من القبض على الجاني المذكور، وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته، وبإحالته إلى المحكمة الجزائية صدر بحقه صك يقضي بثبوت إدانته بما نسب إليه، والحكم بقتله تعزيرا، وأيد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا".

وتابع: "وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعا وأيد من مرجعه، وقد تم تنفيذ حكم القتل تعزيرا بحق عمر بن عبدالله بن عبيدالله البركاتي، اليوم السبت الموافق 4 مارس 2023، بمحافظة جدة بمنطقة مكة المكرمة".

المصدر: "واس"