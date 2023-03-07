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البرلمان السويسري يرفض بالأغلبية إعادة تصدير الأسلحة إلى أوكرانيا

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البرلمان السويسري يرفض بالأغلبية إعادة تصدير الأسلحة إلى أوكرانيا
Globallookpress
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رفض البرلمان السويسري، بالأغلبية مبادرة لمراجعة الحظر المفروض على إعادة تصدير الأسلحة من سويسرا، من أجل تقديم المساعدة العسكرية لأوكرانيا.

ورفض البرلمان السويسري هذا القرار، بأغلبية 23 صوتا مقابل 18 صوتا وامتناع عضوين عن التصويت.

وطلبت ألمانيا من سويسرا بيعها عددا من 96 دبابة "ليوبارد 2" الموجودة في احتياطي الجيش السويسري، في وقت سابق، ووعدت بعدم إرسالها إلى كييف، حسبما ذكرته صحيفة Blick.

وتقول الصحيفة نقلا عن مصادر: "تريد برلين من سويسرا أن تبيع جزءا من دباباتها من طراز "ليوبارد 2" إلى شركة Rheinmetall الألمانية التي صنعتها، من أجل استبدال المعدات التي تم نقلها سابقا إلى أوكرانيا". 

وتمتلك سويسرا حاليا 96 دبابة "ليوبارد 2" تحت تصرفها، وقد لجأ وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس، ووزير الاقتصاد روبرت هابيك، في 23 فبراير، إلى السلطات السويسرية باقتراح لشراء بعض هذه الدبابات.

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المصدر: غازيتا.رو

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