سيئول: نتوقع أن تطلق بيونغ يانغ أقمارا صناعية للمراقبة والتجسس في أبريل المقبل

صرح رئيس كوريا الجنوبية، يون سوك يول، بأن بيونغ يانغ، قد تنشر أقمارا صناعية للمراقبة والاستطلاع، خلال شهر أبريل المقبل، ضمن التدريبات العسكرية التي تقوم بها كوريا الشمالية.

وأوضح يون سوك يول، أنه في ظل التدريبات العسكرية واسعة النطاق التي تقوم بها كوريا الشمالية، لا يمكن استبعاد احتمالية قيام بيونغ يانغ، بإطلاق صاروخ باليستي جديد عابر للقارات، بالنظر إلى الطلب المرتفع على التكنولوجيا في بيونغ يانغ، والتحذيرات الأخيرة الصادرة عن شقيقة الزعيم الكوري الشمالي، كيم يو جونغ.

وأشار جهاز المخابرات الكوري الجنوبي، إلى أن الجارة الشمالية قد تجري تدريبات عسكرية واسعة النطاق، خلال شهري مارس وأبريل، يمكن أن يتخللها إطلاق صاروخ باليستي عابر للقارات، يعمل بالوقود الصلب (ICBM) تم تطويره حديثا.

وحذرت كيم يو جونغ، اليوم الثلاثاء، من أن كوريا الشمالية مستعدة لاتخاذ إجراءات "ساحقة" ضد أية أنشطة عسكرية، تتخذها واشنطن وسيئول، تهدد أمن بيونغ يانغ.

المصدر: يونهاب