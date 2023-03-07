وزير الدفاع الأمريكي: القوات الأمريكية جاهزة للبقاء في العراق حسب رغبة الحكومة العراقية

قال وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن إن القوات الأمريكية جاهزة للبقاء في العراق حسب رغبة الحكومة العراقية.

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وقال أوستن في مؤتمر صحفي، ان "القوات الأمريكية جاهزة للبقاء في العراق حسب رغبة الحكومة العراقية.. ملتزمون بالقضاء على داعش وهذا هو هدفنا الوحيد لبقائنا في العراق.. التحالف عمل مع الحكومة العراقية من أجل القضاء على داعش".

وأضاف أوستن، "محور زيارتنا اليوم الى بغداد ولقائنا مع رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني ووزير الدفاع العراقي ثابت العباسي هو مناقشة القضاء على بقايا تنظيم داعش الإرهابي".

وشدد على أن "حضورنا الى بغداد كان بدعوة من الحكومة العراقية".

ووصل وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن إلى بغداد، اليوم الثلاثاء، في زيارة غير معلنة تهدف إلى "إعادة التأكيد على الشراكة الاستراتيجية" بين الولايات المتحدة والعراق.

المصدر: RT، السومرية