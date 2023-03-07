وزير الدفاع الأمريكي يصل إلى العراق في زيارة غير معلنة (فيديو)

وصل وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن، إلى العراق اليوم الثلاثاء، في زيارة غير معلنة.

وقال مسؤول إن زيارة أوستن تهدف إلى إظهار التزام واشنطن بالحفاظ على وجودها العسكري هناك.

ونقلت وكالة "رويترز" عن مسؤول رفيع في الجيش الأمريكي: "ما سيسمعه (العراقيون) منه هو التزام بالاحتفاظ بوجود قواتنا، لكن الأمر لا يتعلق فقط بالأداة العسكرية".

وأضاف المسؤول، الذي تحدث بشرط عدم الكشف عن هويته، أن: "الولايات المتحدة مهتمة على نطاق واسع بشراكة استراتيجية مع حكومة العراق".

وكان أوستن آخر قائد عام للقوات الأمريكية في العراق بعد غزوه عام 2003.

المصدر: وكالات