حذرت لجنة الدفاع بمجلس العموم البريطاني من أن عدم تجديد المخزونات من الأسلحة يثير التساؤل حول القدرة على التصدي لأي تهديدات أمنية تواجه البلاد.

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جاء ذلك وفقا لتقرير نشرته اللجنة جاء فيه أن المملكة المتحدة خفضت هي وحلفاء "الناتو" من مخزوناتهم من الأسلحة إلى "مستويات خطيرة"، نتيجة لإمداد أوكرانيا بالأسلحة، فيما تابع التقرير: "بينما تواجه روسيا أيضا انخفاضا في مخزوناتها، يمكن للمنافسين الآخرين الاحتفاظ بمخزوناتهم، وربما زيادتها. وبالتالي، فإن عدم القدرة على تجديد مخزونات بريطانيا يعرض للخطر ليس فقط القدرة على تجديد مخزونات أوكرانيا، ولكن أيضا لمواجهة أي تهديد لأمننا".

كذلك أدركت سلطات الدولة أنه من أجل ضمان أمن سلاسل التوريد، تحتاج لندن إلى حل مشكلة النقص في الموظفين المؤهلين، وكذلك تلبية الطلبات المهمة مع الحلفاء.

وأوصت اللجنة بأن تضع وزارة الدفاع البريطانية خطة عمل لبناء القدرة الصناعية الدفاعية، وتقليل الوقت اللازم لتجديد المخزونات.

المصدر: نوفوستي