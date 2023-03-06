وزارة الدفاع البريطانية تعلن عن الحاجة الملحة إلى استبدال المعدات العسكرية

قال وزير الدفاع البريطاني بن والاس، أن بلاده بحاجة ملحة لاستبدال المعدات العسكرية على خلفية الصراع في أوكرانيا.

وقال بن والاس: "إن المعدات العسكرية للجيش على خلفية الصراع في أوكرانيا في حاجة ماسة إلى الاستبدال".

وأكد بن والاس، في مؤتمر حول الدفاع والأمن: "علينا تحديث الجيش.. الجيش عفا عليه الزمن منذ حوالي 15 عاما، ونحن حقا بحاجة إلى استبدال المعدات العسكرية، نحن في حاجة ماسة إلى ذلك"، مشيرا إلى أن الصراع في أوكرانيا، يتطلب الإسراع في تنفيذ مشاريع لتحديث الجيش البريطاني.

وذكرت صحيفة "ديلي ميل"، بأن رئيس الوزراء البريطاني، ريشي سوناك، يعتزم زيادة مستوى الإنفاق الدفاعي البريطاني، بنحو 5 مليارات جنيه إسترليني، لكن هذا المبلغ لن يتجاوز 8-11 مليار جنيه إسترليني، الذي طالب به بن والاس، مشيرا إلى ارتفاع التضخم.

وذكرت شبكة سكاي نيوز، في وقت سابق، نقلا عن مصادر دفاعية، أن جنرالا أمريكيا أخبر وزير الدفاع البريطاني بن والاس، بشكل خاص أن الجيش البريطاني لم يعد قوة قتالية عالية المستوى.

وقالت مصادر القناة إن رئيس الوزراء البريطاني، ريشي سوناك، معرض لخطر الفشل في دوره، إذا لم يتم اتخاذ تدابير مثل زيادة ميزانية الدفاع.

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المصدر: نوفوستي