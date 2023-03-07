مستشار الأمن القومي الأمريكي يبحث مع نظيره الإسرائيلي البرنامج النووي الإيراني

التقى مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان، بنظيره الإسرائيلي تساحي هنغبي في واشنطن، حيث تم استعراض التقدم المحرز في البرنامج النووي الإيراني.

وخلال الاجتماع، أكد الجانبان أن هدفهما المشترك زيادة تعزيز الشراكة الأمنية طويلة الأمد بين إسرائيل والولايات المتحدة.

كما تعهدا بتعزيز التنسيق بشأن منع إيران من حيازة سلاح نووي وردع الأنشطة الإقليمية لإيران، واستعرضا التدريبات العسكرية المشتركة الأخيرة بين الجيش الأمريكي والجيش الإسرائيلي.

ورحبا بزيارة وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن لإسرائيل في وقت لاحق من هذا الأسبوع، واستعرضا الجهود المبذولة لزيادة تعميق اندماج إسرائيل الأمني والسياسي في منطقة الشرق الأوسط من خلال اتفاقيات إبراهيم، ومنتدى النقب.

فيما أعاد سوليفان التأكيد على التزام الرئيس الأمريكي جو بايدن بأمن إسرائيل.

المصدر: RT