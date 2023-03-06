واشنطن تنفي مناقشة إمكانية العودة إلى الاتفاق النووي مع إيران

نفت الخارجية الأمريكية مناقشة إمكانية العودة إلى الاتفاق النووي مع إيران.

وقال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية نيد برايس خلال مؤتمر صحفي، يوم الاثنين، إن "العودة إلى الاتفاق النووي ليست على جدول أعمالنا، والوضع كان كهذا منذ بعض الوقت".

وأضاف أن "على جدولنا قمع سلطات إيران لشعبها وتوريدات الطائرات المسيرة لروسيا والمواطنين الأمريكيين المحتجزين في إيران".

وكان المتحدث الرسمي باسم الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني قد أعلن عن تبادل طهران وواشنطن الرسائل بشأن القضية النووية عبر الوسطاء.

وفي سياق متصل، صرح مندوب روسيا الدائم لدى المنظمات الدولية في فيينا، ميخائيل أوليانوف، بأنه لا يوجد أي تقدم في مسألة استئناف المفاوضات من أجل العودة إلى الاتفاق النووي في الوقت الراهن.

المصدر: تاس