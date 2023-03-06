بريغوجين: القوات الأوكرانية تنشئ مجموعات مسلحة في المدن المحيطة بأرتيوموفسك

أعلن مؤسس الشركة العسكرية الخاصة "فاغنر"، يفغيني بريغوجين، أن مقاتلي القوات الأوكرانية ينشئون مجموعات في المدن المحيطة بأرتيوموفسك ( باخموت).

وقال بريغوجين: "قوات فاغنر تحاصر باخموت، ومن أجل رفع الحصار عنها، تحاول القوات الأوكرانية عرقلة قواتنا الخاصة، ولذلك، أنشأت القوات الأوكرانية عددا من المجموعات: مجموعة في سلافيانسك اللواء 67، والثانية في سيفيرسك اللواء 81 و66، ومجموعة أخرى في تشاسوف يار وواحدة في كونستانتينوفكا".

وفي وقت سابق، أعلن مكتب زيلينسكي، أن القائد العام للقوات المسلحة الأوكرانية فاليري زالوجني وقائد مجموعة "خورتيتسيا" العملياتية الاستراتيجية ألكسندر سيرسكي، أيدا استمرار العملية الدفاعية وتعزيز موقف الجيش في المدينة.

بالإضافة إلى ذلك، بدأت قيادة القوات الأوكرانية في نقل المركبات المدرعة Panthera T6، إلى أرتيوموفسك.

وفي 3 مارس، قال بريغوجين: "يتم الآن إطباق الكماشة على المدينة. إذا قاتلناجيشا أوكرانيا محترفا من قبل، فاليوم نرى المزيد من كبار السن والأطفال"، بالإضافة إلى ذلك، دعا بريغوجين الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، إلى منح كبار السن والأطفال فرصة مغادرة المدينة.

المصدر: لينتا.رو + RT