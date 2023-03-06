الأمم المتحدة: غوتيريش يشرف على إصدار التأشيرات للدبلوماسيين الروس

صرح ستيفان دوجاريك، المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، بأن الأمين العام أنطونيو غوتيريش يشرف على تأمين تأشيرات الولايات المتحدة للمندوبين العاملين في المقر الرئيسي بنيويورك.

وقال دوجاريك: "يشرف الأمين العام للأمم المتحدة، ومستشاره القانوني بشكل كبير على ضمان احترام التزامات الدولة المضيفة للأمم المتحدة، وأن تحصل جميع الوفود التي لديها أعمال في مقر الأمم المتحدة في نيويورك على تأشيرات كما ينبغي أن يتم".

وفي وقت سابق، قالت المندوبة الروسية إيرينا تيازلوفا، إن الجانب الأمريكي رفض منح تأشيرات للمندوبين الروس للمشاركة في جلسة مجموعة العمل المفتوحة العضوية التابعة للأمم المتحدة حول القضايا الأمنية في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

وشددت تيازلوفا على أن الولايات المتحدة بهذا تنتهك بشكل صارخ التزاماتها باستضافة وضمان عمل مقر الأمم المتحدة.

وصرحت ممثلة روسيا في اجتماع مجموعة العمل المفتوحة المعنية بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، إيرينا تياجلوفا، بأن موسكو طالبت الأمانة العامة للأمم المتحدة بوقف الممارسات الأميركية المتمثلة بالامتناع عن إصدار تأشيرات لدبلوماسيين روس.

وقالت تياجلوفا: "نتوجه إلى السيد الرئيس والأمانة العامة للأمم المتحدة بطلب عاجل لاتخاذ التدابير اللازمة، من أجل وقف هذه الممارسات المدمرة".

وأشارت إلى أن الولايات المتحدة لم تصدر تأشيرات لعدد من الدبلوماسيين الروس للمشاركة في الدورة العادية للمجموعة.

المصدر: تاس