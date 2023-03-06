سانجار: ننتظر لقاء مرشح المعارضة التركية كمال كيليتشدار أوغلو ومستعدون للتعاون بالانتخابات

أكد مدحت سانجار، الرئيس المشارك لحزب الشعوب الديمقراطية الكردي، انتظار لقاءه مرشح المعارضة كمال كيليتشدار أوغلو، لافتا إلى استعداده للتعاون في الانتخابات.

وفي لقاء خاص مع قناة "خبر تورك"، قال مدحت سانجار: "نحن ننتظر أن يلتقي معنا مرشح المعارضة كمال كيليتشدار أوغلو، ومستعدون للتعاون في الانتخابات (كحزب الشعوب الديمقراطية الكردي، وكتحالف العمل والحرية الذي يضمّ عدة أحزاب يسارية)".

وأضاف: "نهدف لتعزيز الديمقراطية والحريات والسلام في تركيا، وهذه قضايا مشتركة بيننا..قطعا نحتاج لدستور جديد لتركيا وهذا أيضا نتفق فيه".

وأكمل سانجار: "نقول لتحالف المعارضة، دعونا معا نُنهي هذا الأمر من الجولة الأولى للانتخابات، وألا تكون هناك جولة ثانية".

وأردف: "بعد كارثة الزلزال، اتخذنا قرارا بإعادة تقييم طرحنا لمرشح انتخابات الرئاسة، وتقريبا أجمعنا على عدم تسميتنا (كتحالف من أحزاب يسارية/التحالف الثالث في تركيا) لمرشح، وننتظر أن يلتقي بنا مرشح تحالف المعارضة كمال كيليتشدار أوغلو ومستعدون للتعاون معه كحزب وتحالف يساري".

المصدر: RT