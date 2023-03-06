خامنئي يوجه السلطات بمتابعة "جريمة كبيرة و لا تغتفر" عمت أصداؤها إيران

على هامش غرس شتلة بمناسبة "يوم الشجرة"، أكد المرشد الإيراني علي خامنئي أنه يتعين على السلطات أن تتابع بجدية قضية تسمم طالبات المدارس، معتبرا أن هذه جريمة كبيرة و لا تغتفر.

وزرع علي الخامنئي شتلة في منطقة مكتب القيادة قبل ظهر اليوم الاثنين، وقال على هامش هذا الحفل: "على السلطات أن تتابع بجدية قضية تسمم الطلاب..هذه جريمة كبيرة لا تغتفر".

وأضاف: "إذا ثبت تسمم الطلاب، وجبت معاقبة مرتكبي هذه الجريمة بشدة..لن يكون هناك عفو عن هؤلاء الناس".

وفي وقت سابق، أكد رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الإسلامي الإيراني، وحيد جلال زادة، أنه يجري بذل جهود شاملة لكشف أبعاد الحوادث المتعلقة بتسمم طالبات المدارس.

واعتبر زادة، أن "العدو يسعى لإثارة التوتر في البلاد".

وتعرضت أكثر من 100 طالبة للتسمم بالغاز، يوم الأربعاء الماضي، في مدارس بإيران.

وأصيبت يوم الأربعاء طالبات مدرسة للبنات في مدينة كرمانشاه غربي البلاد، بالتسمم، وتم إرسال خدمات الطوارئ إلى المكان.

كما أصيبت 11 طالبة بالتسمم في مدرسة "رضوان" بمدينة فرديس، جنوبي طهران، ونقلت 7 منهن إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وأصيبت أيضا طالبات في مدرستي "يارجاني" الابتدائية بطهران، و"13 أبان" الثانوية، بالتسمم.

المصدر: "فارس" + "إرنا"