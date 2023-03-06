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غانتس يطالب نتنياهو بإقالة بن غفير

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غانتس يطالب نتنياهو بإقالة بن غفير
AFP
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دعا وزير الدفاع الإسرائيلي السابق بيني غانتس، رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إلى إقالة وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، مطالبا بإبعاد الاستقطاب السياسي عن عمل الشرطة المهني.

وكتب غانتس عبر "تويتر": "أطالب نتنياهو بإقالة بن غفير قبل فوات الأوان.. أولئك الذين انخرطوا في الإرهاب في الماضي بدلا من التجنيد، ينزعون شرعية المتظاهرين الوطنيين. بن غفير والمحرضون هم وقود لرفض الخدمة".

المصدر: RT

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