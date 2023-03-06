غانتس يطالب نتنياهو بإقالة بن غفير

دعا وزير الدفاع الإسرائيلي السابق بيني غانتس، رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إلى إقالة وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، مطالبا بإبعاد الاستقطاب السياسي عن عمل الشرطة المهني.

وكتب غانتس عبر "تويتر": "أطالب نتنياهو بإقالة بن غفير قبل فوات الأوان.. أولئك الذين انخرطوا في الإرهاب في الماضي بدلا من التجنيد، ينزعون شرعية المتظاهرين الوطنيين. بن غفير والمحرضون هم وقود لرفض الخدمة".

אני קורא לנתניהו לפטר את בן גביר לפני שיהיה מאוחר מדי!



מי שעסק בעבר בטרור במקום להתגייס, עושה דה לגיטימציה למפגינים הפטריוטים. בן גביר והמסיתים הם הדלק של הסרבנות. — בני גנץ - Benny Gantz (@gantzbe) March 6, 2023

المصدر: RT