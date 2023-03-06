روغوف: قوات منطقة زابوروجيه مستعدة لاحتواء هجوم أوكراني

قال عضو مجلس إدارة منطقة زابوروجيه الروسية، فلاديمير روغوف، إن قوات منطقة زابوروجيه مستعدة لصد "هجوم الربيع" الذي تخطط القوات الأوكرانية لشنه على المنطقة.

وأضاف روغوف "لن ينجحوا بذلك. دفاعنا جاهز جيدا، والرجال يعرفون خط المواجهة جيدا".

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ووفقا له، من أجل شن هجوم على المنطقة، تحتاج القوات الأوكرانية إلى تجميع أكثر من 40 ألفا، وتجميع كمية كافية من الأسلحة، بما في ذلك الذخيرة والمعدات، وكذلك انتظار طقس مستقر وجاف ودافئ.

وتابع روغوف قائلا: "الآن في اتجاه زابوروجيه هناك ما مجموعه 30-32 ألف مقاتل أوكراني سيتم إلقاؤهم في المجزرة".

وصرح روغوف، أمس بأن القيادة الأوكرانية نقلت مقاتلين تدربوا في بريطانيا إلى أراضي منطقة زابوروجيه التي تسيطر عليها كييف.

وأصبحت منطقة زابوروجيه منطقة روسية في 30 سبتمبر بعد استفتاء صوت فيه 93.11% لصالح الانضمام إلى روسيا. بدورها لا تعترف كييف بنتائج التصويت وتواصل قصف الإقليم. ويقع أكثر من 70% من منطقة زابوروجيه تحت السيطرة الروسية، في حين يسيطر الجيش الأوكراني على المركز الإقليمي لمدينة زاباروجيه.

المصدر: نوفوستي