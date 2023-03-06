نتنياهو يطلب من لابيد إبقاء الجيش خارج المناكفات السياسية

طلب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، من زعيم المعارضة يائير لابيد، إبقاء الجيش خارج المناكفات السياسية، وذلك بعد رفض جنود احتياط من سلاح الجو المشاركة في مناورات تدريبية.

وكتب نتنياهو في تغريدة على "تويتر": "أدعو لابيد أن يوضح للجميع أن إحجام وتسييس جيش الدفاع الإسرائيلي لا مكان له بيننا. إن التردد يضر بجيش الدفاع الإسرائيلي وأمن إسرائيل ولا مكان له بيننا".

אני קורא ללפיד לגנות את הסרבנות של יועצו הקרוב ולהבהיר לכולם שאין לסרבנות ולפוליטיזציה של צה״ל שום מקום בקרבנו. סרבנות פוגעת בצה״ל ובביטחון ישראל ואין לה שום מקום בקרבנו. pic.twitter.com/q0eli9mcto — Benjamin Netanyahu - בנימין נתניהו (@netanyahu) March 5, 2023

ويأتي تصريح نتنياهو بعد أن أعلن 37 جنديا من سلاح الجو في قوات الاحتياط رفض المشاركة في مناورات تدريبية على خلفية الانقلاب القضائي.

المصدر: RT