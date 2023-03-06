لغة جديدة على التلفزيون الألماني: على برلين أن تعترف بسرعة بالحقيقة المزعجة

صرح الصحفي الألماني فولفرام فايمر بأن روسيا فعليا قد انتصرت في هذه "الحرب"، وأن على برلين طرح خطة سلام بعد أن أبطأت كثيرا في فتح قنوات اتصال مع روسيا.

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جاء ذلك في البرنامج الحواري "Maischberger" على القناة الأولى الألمانية للصحفية ساندرا مايشبيرغير، حيث قال فايمر إنه ينبغي على ألمانيا الآن الاعتراف بحقيقة مزعجة، ألا وهي أن روسيا "قد انتصرت في هذه الحرب"، متسائلا عما إذا كان المستشار الألماني أولاف شولتس الآن أن يتعامل مع ما يردده من شعار أن روسيا يجب أن تهزم في هذه الحرب، ولا بد لأوكرانيا أن تنتصر؟

وتابع فايمر: "ما يثير اهتمامي هو ما يمكن أن تفضي إليه هذه النتائج على المستوى السياسي. لأن روسيا فعليا استولت على دونباس، وتلك أصبحت مسألة أيام. حيث أن مساحة هذه الأراضي هائلة، تبلغ تقريبا مساحة هولندا وبلجيكا معا، وحصلت روسيا على ممر بري إلى شبه جزيرة القرم، أي أن السؤال الآن: كيف لروسيا الآن أن تخسر هذه الحرب؟ ليس لدى أوكرانيا أي قوة حتى بجميع الأسلحة التي سوف نرسلها إليها".

وأكد فايمر على أن روسيا كذلك تنتصر في لعبة العقوبات الدولية، وللتو انضمت الصين إلى جانب روسيا، والهند تتعامل مع روسيا أكثر من أي وقت مضى، وخرجت دول نامية مهمة مثل البرازيل وجنوب إفريقيا من معسكر الغرب، وتعرض المستشار الألماني لفضيحة أثناء زيارته لجنوب إفريقيا.

وأشار فايمر إلى أن هذه الدول لا تريد العقوبات، ولا تريد الحديث عن الحرب العدائية، ويعني ذلك، وفقا لفايمر، أن ألمانيا خسرت دوليا الأغلبية في هذه المعركة، وقال: "أخشى أن علينا أن نعترف بذلك أمام أنفسنا. وأعتقد أن مبادرة ماكرون مبنية على فهمه للسياسة الواقعية، لا يمكننا الانتصار في هذه الحرب. وعلينا أن ننهيها في أسرع وقت ممكن. وهو أمر محمود أن نبذل قصارى جهودنا على المستوى الدبلوماسي، وهذا ما أنتظره من حكومتنا الفدرالية، لأنها أبطأت في فتح قنوات اتصال مع روسيا، حيث يتعين على برلين الآن أن تطرح خطة سلام، وأتمنى أن تساعد زيارة كييف على ذلك".

المصدر: Bitchute