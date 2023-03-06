وزير الدفاع الروسي يزور ماريوبول في جمهورية دونيتسك الشعبية (فيديو)

وصل وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو في إطار رحلة عمل لمنطقة العملية العسكرية الخاصة في ماريوبول بجمهورية دونيتسك الشعبية وتفقد جاهزية أعمال مجمع البناء العسكري ومرافق البنى التحتية

وتفقد شويغو في إطار جولته في منطقة العملية العسكرية الخاصة في مدينة ماريوبول بجمهورية دونيتسك الشعبية، مرافق جديدة وسير العمل في مواقع المباني والهياكل قيد الإنشاء.

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وتم إطلاع الوزير على مركز طبي متعدد الوظائف بناه عسكريون، ومركز إنقاذ جمهوري تابع لوزارة حالات الطوارئ ومنطقة صغيرة جديدة من 12 مبنى سكنيا من خمسة طوابق.

كما تم إطلاع الوزير على المجمع الحديث للوكالة الفيدرالية الطبية والبيولوجية قيد الإنشاء حاليا في ماريوبول، وهي منطقة سكنية صغيرة جديدة مكونة من 6 مبان سكنية من تسعة طوابق ومدرسة ورياض أطفال.

واستمع الوزير إلى تقرير حول إنشاء أكبر خط أنابيب للمياه يربط بين منطقة روستوف وجمهورية دونيتسك الشعبية. حيث ستوفر قناة المياه من نهر الدون إلى قناة سيفيرسكي دونيتس-دونباس المياه للعديد من المناطق في المنطقة.

وأثنى الوزير على الجهود المبذولة، وأعرب عن تقديره الكبير لعمل مجمع البناء العسكري وشكر العسكريين المشاركين في ترميم البنية التحتية الاجتماعية في دونباس.

المصدر: وزارة الدفاع الروسية