صرحت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين في مؤتمر صحفي مشترك مع المستشار الألماني أولاف شولتس، بأن الاتحاد الأوروبي تخلص من الاعتماد على إمدادات الغاز والنفط من روسيا.

ووفقا لرئيسة المفوضية الأوروبية: "اعتماد أوروبا على إمدادات النفط والغاز الروسية أصبح من الماضي، خفضت روسيا صادرات الغاز إلى أوروبا بنسبة 80% في ثمانية أشهر. وتمكنا معا من تعويض ذلك من خلال العمل الجاد. وبالطبع، ساعدنا الأصدقاء مثل الولايات المتحدة والنرويج، والذين دعمونا بتوريد الغاز المسال والأنابيب ".

وبحسب فون دير لاين، التي شاركت يوم الأحد، كضيف شرف في اجتماع خارج الموقع للحكومة الألمانية في مقر إقامة ميسبيرغ بالقرب من برلين، يزعم أن موسكو سعت إلى تدمير تماسك الاتحاد الأوروبي من خلال تقليل إمدادات الطاقة إلى دول المجتمع، "حدث العكس".

وفي أوائل فبراير، قال المدير التنفيذي للوكالة الدولية للطاقة فاتح بيرول، إن الدول الأوروبية ستواجه مشاكل خطيرة في الشتاء المقبل إذا لم تقلل من استهلاكها من الغاز الطبيعي.

وفي يناير، قام صندوق النقد الدولي بتحديث تقريره مشيرا إلى أنه سيكون من الصعب على الدول الأوروبية تجديد مخزونات الغازات الدفيئة في الشتاء المقبل بسبب الانخفاض الكبير في الإمدادات من روسيا.

المصدر: تاس