السلطات الإسرائيلية تقرر فرض إغلاق شامل في الضفة وإغلاق المعابر مع غزة لـ3 أيام

في أعقاب تقييم الوضع الأمني، قررت السلطات الإسرائيلية فرض إغلاق شامل في الضفة الغربية وإغلاق المعابر مع قطاع غزة خلال عيد البوريم- المساخر.



وأفاد الإعلام العبري بأن الإغلاق سيبدأ يوم غد الاثنين عند الساعة 17:00 ويستمر حتى منتصف ليلة الأربعاء.

وفي وقت سابق، أفاد المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، بنشر كتيبة إسرائيلية ثالثة في مناطق الضفة الغربية، بدعوى تقييم الوضع الأمني في مدينة نابلس.

وأضاف أدرعي: "بناء على الوضع الأمني في شمال الضفة الغربية، تقرر تعزيز التواجد الإسرائيلي هناك، بكتيبة دفاع ثالثة".

المصدر: RT