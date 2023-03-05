بيلاروس تشكل وحدات من الطائرات المسيّرة الهجومية القتالية

أعلن وزير داخلية بيلاروس إيفان كوبراكوف، أن هيئات الشؤون الداخلية والقوات الداخلية في البلاد تعمل على تشكيل وحدات طيران مسيّر، بما فيها تلك المسيّرات الجوية المسلحة الهجومية.

وأعلن الوزير كوبراكوف ذلك اليوم الأحد على قناة STV، قائلا "نحن نراقب الوضع الذي يحدث حاليا في أوكرانيا، وما يحدث في ساحات القتال، لدينا وحدة جديدة تظهر فيها طائرات مسيّرة".

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وبحسب قوله، فإن الطائرات المسيّرة لن تستخدم فقط لمراقبة الوضع العملياتي في منطقة معيّنة من المنطقة، وإنما ستكون بالفعل في الخدمة مع قواتنا الداخلية، وقواتنا الخاصة، والتي، في حال لزم الأمر، يمكنها إيقاف أي مركبة تقل مجرمين. وإذا دعت الحاجة، فستقوم بتدميرها."

وأضاف الوزير أن العمل أيضا جار على هذا الأمر بخصوص المناطق الحدودية.

وقال: "لذلك فإن ترسانة أجهزة الشؤون الداخلية والقوات الداخلية لديها اليوم كل المعدات والأسلحة اللازمة لاستعادة النظام ومنع ارتكاب جرائم على أراضي بلادنا."

المصدر: تاس