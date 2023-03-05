أنقرة تعلن تحييد مسلحين كرديين عند الحدود السورية

أعلنت وزارة الدفاع التركية، اليوم الأحد، تحييد مسلحين كرديين، كانا يستعدان لشن هجوم على الخط الحدودي من شمالي سوريا.

إقرأ المزيد

وأكدت الوزارة في بيان، "مواصلة القوات المسلحة التركية التصدي للإرهابيين بكل حزم أينما كانوا".

وقالت في البيان إنه "تم تحييد إرهابيين اثنين من تنظيم "بي كي كي/واي بي جي" كانا يستعدان لشن هجوم من شمالي سوريا باتجاه الخط الحدودي في قضاء أقجة قلعة بولاية شانلي أورفة".

وتعتبر أنقرة تنظيم YPG (وحدات حماية الشعب الكردية)، الذراع السوري لتنظيم PKK حزب العمال الكردستاني، الذي تصنفه الدولة التركية إرهابيا وتعمل على محاربته.

المصدر: الأناضول